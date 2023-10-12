وكيل أوقاف الإسكندرية يقود مقرأة الأئمة النموذجية بحضور 60 إماما وواعظا

واصلت وكالة وزارة الأوقاف في الإسكندرية، فعاليات البرنامج التثقيفي من خلال مقرأة الأئمة النموذجية بمسجد منار الإسلام بالأنفوشي، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، و55 إماما و5 واعظات، تبع ذلك وزيارة ميدانية لقلعة قايتباي.

ووفقا لبيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، فقد تبع ذلك المشاركة في محاضرة بمركز النيل للإعلام، قدمها اللواء حسن مسعود، بطل القوات الجوية، ووزير الطيران المدني الأسبق، والدكتور إبراهيم عبد الله، المستشار الإعلامي ورئيس رابطة أبطال أكتوبر، والمهندس محمد نور، بطل عملية تكريت، والبطل المقاتل عبد الجواد سويلم، الشهيد الحي، و55 إمامًا و5 واعظات.

ودار اللقاء حول سرد مواقف وقصص لأبطال أكتوبر، وما قدموه من تضحيات في حب الوطن، والدور العظيم الذي قامت به قواتنا المسلحة في تحرير أرض سيناء، ودورنا في المحافظة على الوطن.

وجاء ذلك بحضور الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والشيخ الأنصاري عمارة، مدير إدارة الجمرك، وأماني سريح، مدير مركز النيل للإعلام، وحنان الطحان، رئيس جمعية البركة في الشباب، وعدد من أبطال نصر أكتوبر.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية الأئمة وواعظات الأوقاف والدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف على أرض الواقع في مختلف أنحاء المجتمع، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن خلال أئمة وواعظات الأوقاف.