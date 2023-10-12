الأوقاف: مواصلة التوسع في حلقات التحفيظ عن بعد للقرآن الكريم من داخل وخارج مصر

ذكرت وزارة الأوقاف أنها تعمل على مواصلة التوسع في مراكز تحفيظ القرآن الكريم عن بعد.



وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعليم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصد.



ونوهت إلى أن تم الوصول إلى 27 حلقة تحفيظ عن بعد من الخارج، وبلغ عدد الملتحقين بها 530 دارسًا من مختلف دول العالم في الشهرين الأولين لإطلاق البرنامج، وذلك فضلًا عن 66 حلقة تحفيظ عن بعد داخل مصر تضم 1648 درسًا.



وأشارت إلى أن ذلك يؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي نعمل على التوسع فيها، وبخاصة حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم.



وفي سياق متصل، اعلنت الوزارة انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).



ونوهت أن ذلك ضمن جهود نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية.



واختتمت الوزارة مساء أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة أيمن أبو عمر، أن وزارة الأوقاف تعمل وفق معايير دقيقة تعتمد على النظام والأولويات، وأن برامج التدريب بوزارة الأوقاف لا تنقطع ما بين تدريب نوعي تراكمي، وما بين تدريب متخصص كالتدريب على برامج الحاسب الآلي من خلال مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية.