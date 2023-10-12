وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب صباح اليوم الخميس، في إطار زيارة دبلوماسية تم الترتيب لها على وجه السرعة لإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل.



وقال بلينكن للصحفيين قبل مغادرة واشنطن "الولايات المتحدة مستعدة لحماية إسرائيل".



ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكية الذي سوف يتواجد في إسرائيل لأقل من يوم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج وغيرهما من كبار المسؤولين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للصحفيين الذين يسافرون مع بلينكن، إن وزير الخارجية سوف يتوجه بعد ذلك إلى دول أخرى بالمنطقة في إطار جهود دبلوماسية أوسع لضمان ألا تستغل دول أخرى وجهات خلاف الدول، فرصة انشغال إسرائيل في هجمات انتقامية على حماس.