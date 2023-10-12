أمير قطر والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس، جلسة مباحثات رسمية بمقر المستشارية في العاصمة برلين، ظهر اليوم الخميس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة آفاق تطويرها والارتقاء بها في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.

وأكد أمير قطر أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، والموقف القطري الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، وسعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للأمير.

كما حضرها من الجانب الألماني ستيفن هيبيستريت المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية، والدكتور يورج كوكيز وزير الدولة لدى مكتب المستشار، وينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار، والدكتور ستيفن ماير مستشار السياسات الاقتصادية والمالية والمناخية للمستشار، والدكتورة شيا ليناردت المستشارة الوزارية ونائبة مدير مكتب المستشار، والدكتور دانييل كريبر رئيس قسم العلاقات الثنائية مع دول الشرق الأدنى والأوسط والمغرب العربي وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.