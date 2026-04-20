وزير الخارجية الروسي: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بأن فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يومًا بعد يوم، واصفًا الوضع الحالي بـ«الركود التام» الذي يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن هناك ركودًا كاملًا يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن «أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستؤثر أيضا على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي».

وذكر أن «روسيا ستدافع عن قواعد القانون الدولي وتتصدى لانتهاكها»، منوهًا أن «التهديدات في أوراسيا تتزايد بشكل ملحوظ ما يتطلب جهودًا إضافية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي».

وفي سياق متصل، نوه أن «الذين يدعمون الفوضى في الشرق الأوسط يهدفون إلى إحداث انقسام في العالم الإسلامي».

يأتي ذلك فيما أعاد وزراء ومسئولون إسرائيليون، الأحد، افتتاح مستوطنة «صانور» جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد عشرين عامًا على إخلائها في تصعيد استيطاني يعكس المخططات التوسعية الممنهجة لحكومة الاحتلال.

وشهد الافتتاح حضورا بارزا لزعماء المستوطنين ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي زعم أن الخطوة تصحيح تاريخي، مجددًا رفض الكيان المطلق لقيام دولة فلسطينية ومطلقا دعوات لعودة الاستيطان الإرهابي في قطاع غزة أيضا.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن هذه الخطوة التهويدية تمثل مرحلة غير مسبوقة من العدوان وتندرج ضمن «خطة الضم» والسيطرة الكاملة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

وحذر مرداوي من تداعيات إحياء البؤر الاستيطانية في شمال الضفة، داعيًا الشعب الفلسطيني إلى النفير العام وتصعيد الغضب الشعبي بكل سبل المقاومة للتصدي لهذه المشاريع الإجرامية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وشدد على أن «إفشال هذه المخططات هو السبيل الوحيد لحماية الأرض من غطرسة المستوطنين وحكومتهم الإرهابية».