 مصادر طبية فلسطينية: شهداء وعدد كبير من الجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 2:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

مصادر طبية فلسطينية: شهداء وعدد كبير من الجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة

وكالات
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 2:27 ص

أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين في تجدد قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمناطق في شمال وجنوب وشرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن "عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على منازل في خانيونس" جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية قصف سلسلة أهداف في محافظة خانيونس بشكل مستمر على مدار ساعة.

وقالت مصادر إن الطيران استهدف منزل عائلة البشيتي بدون سابق إنذار. كما تم استهداف منزل لعائلة النجار.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية دمرت منزلا في رفح، وأن طواقم الانقاذ انتشلت 10 إفراد من عائلة واحدة.

ويقول الدفاع المدني إن هناك عدد كبير من القتلى تحت ركام البنايات في عدة مناطق في قطاع غزة. 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك