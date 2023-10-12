مصادر طبية فلسطينية: شهداء وعدد كبير من الجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة

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أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين في تجدد قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمناطق في شمال وجنوب وشرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن "عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على منازل في خانيونس" جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية قصف سلسلة أهداف في محافظة خانيونس بشكل مستمر على مدار ساعة.

وقالت مصادر إن الطيران استهدف منزل عائلة البشيتي بدون سابق إنذار. كما تم استهداف منزل لعائلة النجار.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية دمرت منزلا في رفح، وأن طواقم الانقاذ انتشلت 10 إفراد من عائلة واحدة.

ويقول الدفاع المدني إن هناك عدد كبير من القتلى تحت ركام البنايات في عدة مناطق في قطاع غزة.