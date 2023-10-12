 مستشار ألمانيا: نعمل بكامل قوتنا على تحرير جميع الرهائن لدى حماس - بوابة الشروق
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مستشار ألمانيا: نعمل بكامل قوتنا على تحرير جميع الرهائن لدى حماس

برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 11:47 ص

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة الاتحادية تعمل تحت ضغط كبير على تحرير الرهائن الذين تم اختطافهم من جانب حركة حماس.

وقال شولتس اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "مصيركم يحركنا جميعا بعمق.. نتخوف من أن تواصل حماس استغلالهم كدروع بشرية خلال الأسابيع القادمة".

وتابع المستشار الألماني: ونحن نعمل بكامل قوتنا لإطلاق سراح جميع الرهائن- وذلك في إطار تنسيق وثيق مع إسرائيل ومن خلال السرية اللازمة".

وأضاف شولتس أن كثيرا من المختطفين تعرضوا لإصابات جسيمة بالجسد والروح على أيدي المختطفين وتم إذلالهم بأكثر الطرق المهينة، وأشار إلى أن هناك عدة ألمان بين الرهائن لدى حماس.

وأوضح المستشار الألماني أنه وقت الهجوم كان هناك عدد كبير من الألمان موجودين في اسرائيل، لأن كثيرا من الألمان يعيشون في اسرائيل، وغالبا هم مواطنون يحملون جنسيتي الدولتين.


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