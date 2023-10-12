واشنطن: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين في هجمات حماس إلى 22 قتيلا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدد المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم إثر هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل ارتفع إلى 22 شخصا، على الأقل.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في واشنطن اليوم الأربعاء، بأنه "في هذه اللحظة، نؤكد مقتل 22 مواطنا أمريكيا على الأقل".

وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن هناك 17 مواطنا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن هناك مواطنين أمريكيين بين الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في البداية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه سيتم القيام بكل شيء لاستعادة المواطنين الأمريكيين المخطوفين إلى بلادهم.