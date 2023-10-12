كتائب القسام تطلق سراح إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إخلاء سبيل سيدة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في قطاع غزة لأيام.

وأظهر المقطع السيدة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام.

وترك مسلحو القسام السيدة الإسرائيلية تدخل إلى السياج قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب المقطع القصير.

وشنت حماس يوم السبت هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.