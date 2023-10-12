شيريهان تتضامن مع طوفان الأقصى: لو كانت هناك إنسانية لما شاهدنا هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

بكلمات حزينة، أعلنت الفنانة شيريهان تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، ونشرت تدوينة طويلة عبر حسابها الرسمي بموقع x قالت فيها: "الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعا، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع".



وتابعت، "لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، هناك حصار كامل على غزة، وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، لو كان هناك إنسانية أو قانون كان رفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".



وأضافت، "جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الآن في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول لا يستطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه".



وأكملت، "شاهدت كثيراً، وقرأت كثيراً، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ، ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجية بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته وأطفاله، وشيوخه.. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود.. وصدق الله العظيم "لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا".







الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً……. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!! .. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني… pic.twitter.com/hZ7s0gSRN2 — Sherihan (@Sherihan) October 12, 2023