حصيلة محدثة: استشهاد 1200 فلسطيني في هجمات إسرائيل على قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي.

وأفادت الوزارة، في أحدث إحصائية لها، بـ"استشهاد 1203 مواطنين واصابة 5763 أخرين بجروح مختلفة".

وفي أحدث الغارات، استشهد 30 فلسطينيا على الأقل بينهم نساء وأطفال، اليوم، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا فوق رؤوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.

وحسب المصادر، استهدفت هجمات إسرائيل أحياء سكنية ودمرت عشرات المنازل وبرجا سكنيا بالكامل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب أخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم السبت الماضي 1100، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5300 نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو "قام بالقضاء" على محمد أبو شمالة القيادي في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في منطقة رفح.

وذكر الجيش في بيان أنه تم استخدام منزل أبو شمالة كمخزن لوسائل قتالية بحرية، ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن ذلك.

وقال الجيش إنه شن ضربات جوية واسعة لاستهداف قوات "النخبة" التابعة لحماس وذلك من خلال ضرب مقرات قيادة عملياتية لنشطاء تسللوا إلى بلدات في جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس طوفان الأقصى.