 ميقاتي يستقبل رئيس البرلمان الإيراني ويؤكد التزام لبنان بتعزيز وجود الجيش في الجنوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميقاتي يستقبل رئيس البرلمان الإيراني ويؤكد التزام لبنان بتعزيز وجود الجيش في الجنوب


نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 12:56 م

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على رأس وفد في السرايا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.

وأكد ميقاتي، خلال اللقاء أن «أولويات الحكومة في هذه المرحلة العمل على وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه».

وشدد على «التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة، للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً».

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة اللبناني تلقى اتصالاً من الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوسكتين.

وبحث الاتصال سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة إلى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701.


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