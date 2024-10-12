تحالف طلابي يدعو جامعة كولومبيا إلى قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية

دعا تحالف طلابي جامعة كولومبيا إلى قطع جميع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب كل استثمارات الجامعة من الصناديق والشركات المرتبطة بإسرائيل.

ودعت الحملة المكونة من تحالف منظمات طلابية تساند الحقوق الفلسطينية إلى قطع جميع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية، بما في ذلك مركز "تل أبيب العالمي"، وبرامج تعليمية مع معاهد اسرائيلية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما طالبت إدارة الجامعة بالعفو عن كل المشاركين في الاحتجاجات والتنظيمات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، ورفض كل أشكال القمع بحق طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين في منظمة "من أجل فلسطين"، من خلال الإيقاف عن العمل، أو الفصل، وإنهاء القمع المستهدف للطلاب الفلسطينيين وحلفائهم داخل وخارج الحرم الجامعي، من خلال إجراءات التأديب الجامعية.

يذكر أن الحراك الطلابي التضامني مع قطاع غزة امتد طوال فترة الحرب التي تجاوزت العام قبل أيام إلى جامعات جديدة حول العالم.

وقد انطلقت شرارة الحراك الطلابي من الولايات المتحدة الأمريكية، في 18 أبريل الماضي، حيث بدأ طلاب رافضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.