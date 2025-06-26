جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عارورة شمال الضفة الغربية

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• شهود عيان قالوا إن طائرة مروحية أنزلت قوة من الجيش في محيط البلدة

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الخميس، بلدة عارورة شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة عارورة، وشرعت بأعمال تفتيش في المنازل.

وأشار الشهود إلى أن طائرة مروحية هبطت في جوار البلدة وأنزلت قوات من المشاة.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وفي السياق نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية تركزت في مدينة نابلس (شمال)، بحسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن الجيش اعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم الصحفي مجاهد طبنجة من نابلس.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​