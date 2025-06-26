الرئيس الأذربيجاني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة

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• الرئيس الأذربيجاني قدم التعازي بالضحايا الإيرانيين الذي سقطوا في العدوان الإسرائيلي

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أكد خلاله أهمية إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة عقب العدوان الإسرائيلي على إيران طوال 12 يوماً.

وذكر بيان للرئاسة الأذربيجانية، الخميس، أن علييف جدد موقف بلاده من الصراع بين إيران وإسرائيل، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في المنطقة.

وأعرب علييف عن تعازيه في مقتل مواطنين إيرانيين جراء القصف الإسرائيلي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ورحب بالخطوات المتخذة لإنهاء الصراع بين إيران وإسرائيل وضمان وقف إطلاق النار، ولفت إلى أهمية إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما دعا علييف الرئيس بزشكيان إلى حضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي ستعقد في أذربيجان في يوليو المقبل.

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف دمارا، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران