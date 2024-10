وزير خارجية الأردن يطالب مجلس الأمن برفع الحصانة عن إسرائيل وحظر بيع الأسلحة لها

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم يُحاسب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراؤه المتطرفون».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن «نتنياهو ووزراءه المتطرفين لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب الذي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم به، والأسلحة التي تصدرها العديد من الدول إلى تل أبيب».

وأكمل: «بعد عام من الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وإصابتهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأعضاء اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته».

ودعا مجلس الأمن إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر بيع جميع الأسلحة لها، قائلًا إن «الدول التي ترغب حقًا في إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط، عليها التوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها».

وشدد على أهمية إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور.

وذكر أن «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة – بدون ذلك - ستعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، سيتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط».

