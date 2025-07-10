ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 57680 والإصابات إلى 137409 منذ بدء العدوان

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,680 شهيدا، و137,409 مصابين، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، مساء اليوم الأربعاء، أن من بين الحصيلة 7,118 شهيدا، و25,368 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 7 شهداء، وأكثر من 57 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 773 شهيدا، وأكثر من 5,101 مصاب.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 105 شهداء و530 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.