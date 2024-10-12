بالتزامن مع إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تشكيل هيئة السجود على أحد شواطئ ميامي، مع تعليقات مختلفة تشير إلى أن الصورة تشكلت قبل الإعصار، وتعليق آخر يقول إن الصورة ليست صدفة.

تحرت "الشروق" عن الصورة المتداولة والتي اتضح أنها مولده بالذكاء الاصطناعي. حيث بينت أداة fotoforensics المتخصصة في تحليل بيانات الصور، أن الصورة تم التلاعب فيها.

كما بينت أداة illuminarty، أن نسبة تدخل الذكاء الاصطناعي في الصورة تتجاوز 54%.

وكان إعصار ميلتون، قد ضرب الساحل الغربي لفلوريدا مساء الأربعاء، وصٌنفت قوته على أنها من الفئة الثالثة، حيث كان يحمل رياحا تسير بسرعة 193 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، قبل أن تتراجع قوته لدى مروره عبر القطاع الأوسط بالولاية الواقعة بجنوب غرب أمريكا.

وبحلول صباح الخميس، تراجعت قوة الإعصار إلى الفئة الأولى، أثناء تحركه نحو المحيط الأطلسي، مصحوبا برياح سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

ويواصل الإعصار في التسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة وفيضانات عارمة.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس يوم الخميس إن هناك تقارير عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، مضيفا أن 27 إعصارا على الأقل تشكلت نتيجة الإعصار ميلتون.

وأشار رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، إلى إحداث الإعصار أضرار كبيرة، لكنه أكد أن "أسوأ السيناريوهات" لم يحدث. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر إن أوامر الإخلاء أنقذت الأرواح.