افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، وعدد من مشروعات النقل الأخرى في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق ومحاور النيل والكباري أعلى المزلقانات والكباري العلوية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم افتتاحها، اليوم السبت، 20 مشروعا، منها 8 مشروعات تم افتتاحها بالفيديو كونفرانس.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم رسميا هي خط سكة حديد (كفر داوود / السادات)، وتطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف - أسيوط)، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشارت الوزارة، إلى افتتاح محور بديل خزان أسوان على النيل، ومحور الزقازيق السنبلاوين، بالإضافة إلى تطوير وازدواج طريق (6 أكتوبر / الواحات)، وتطوير وازدواج طريق (أسيوط / قنا / الأقصر) الصحراوي الشرقي، وتطوير وازدواج طريق (دهب / نويبع)، وتطوير وازدواج طريق (الفردان / الصالحية).

ولفتت الوزارة إلى افتتاح 6 كباري أعلى المزلقانات، وهم كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة، وكوبري أعلى مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية، وكوبري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا، وكوبري أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان، وكوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، وكوبري أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأكدت افتتاح 3 كباري علوية بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي في نطاق محافظة البحيرة، وهم كويري كفر الدوار، وكوبري كنج عثمان، وكوبري جنبواي.