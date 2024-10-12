 بيراميدز يصل إلى كونيا سبور استعدادا لوديته الأخيرة قبل السوبر المصري - بوابة الشروق
السبت 12 أكتوبر 2024 4:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز يصل إلى كونيا سبور استعدادا لوديته الأخيرة قبل السوبر المصري

محمد جلال
نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 3:56 م

وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى مدينة كونيا استعدادا لمواجهة كونيا سبور في وديته الأخيرة قبل ختام المعسكر.

وانتقلت بعثة بيراميدز صباح السبت من مدينة بوردور مقر المعسكر في طريقها إلى مدينة كونيا، على أن يخوض الفريق تدريبا في السادسة مساء في كونيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور التركي في السادسة من مساء الأحد على استاد نادي كونيا سبور في ختام معسكر الإعداد تمهيدا للعودة إلى القاهرة، قبل السفر يوم ١٧ أكتوبر إلى أبوظبي استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، ومواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر في نصف النهائي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك