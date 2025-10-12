كوريا الشمالية تطلق المياه من سد حدودي دون إخطار مسبق

قالت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت المياه من سد يقع شمال الحدود بين الكوريتين دون إخطار مسبق للجنوب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن منسوب المياه في جسر بيلسيونج، الذي يقع أقصى شمال نهر إيمجين في كوريا الجنوبية، ارتفع ليصل إلى متر واحد حوالي منتصف الليل، وفقا لبلدة يونتشيون في إقليم جيونججي ومشغل سد جوننام.

وأخطر مسئول من سد جوننام بلدة يونتشيون في الساعة 3:50 صباحا (1850 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) بأن كوريا الشمالية يبدو أنها تطلق المياه من سد هوانججانج الواقع أعلى نهر إمجين، دون إخطار مسبق، حسبما قال مسئول بالبلدة.

وبما أن منسوب المياه الذي يبلغ مترا واحدا يتطلب إخلاء الزوار من منطقة النهر، وقد أصدر إقليم جيونججي وبلدة يونتشيون تنبيهات عبر الرسائل النصية تحث الزوار والسكان القريبين على الإخلاء.

وواصل منسوب المياه ارتفاعه ليصل إلى 7ر1 متر في الساعة 6:20 صباحا، وفقا للسلطات.

وفي الماضي، شكل إطلاق كوريا الشمالية المفاجئ للمياه تهديدا لسلامة السكان في المناطق الحدودية.



