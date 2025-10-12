محكمة أمريكية: يمكن لقوات الحرس الوطني البقاء في إلينوي لكن لا يمكن نشرها حاليا

قضت محكمة استئناف أمريكية يوم السبت بأنه يمكن لقوات الحرس الوطني الأمريكي التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية إلينوي البقاء في الولاية وتحت السيطرة الاتحادية، لكن لا يمكن نشرها لحماية الممتلكات الاتحادية أو القيام بدوريات في الوقت الحالي.

يأتي هذا القرار بعد أن أصدرت القاضية الاتحادية أبريل بيري حكما يوم الخميس الماضي بوقف مؤقت لنشر الحرس الوطني لمدة أسبوعين على الأقل، ووجدت أنه لا يوجد دليل جوهري على أن هناك "خطر التمرد" يتشكل في إلينوي خلال حملة ترامب الصارمة على الهجرة.

ومنحت محكمة الاستئناف يوم السبت وقفا مؤقتا في القضية حتى تتمكن من الاستماع إلى المزيد من الدفوع.