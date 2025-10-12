وزير الصحة يدعو للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية إلى التسجيل والمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والمقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- منصة عالمية للابتكار والتغيير

ويُعد المؤتمر، منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من القادة، وصناع السياسات، والخبراء، ورواد الابتكار؛ لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية

ويهدف إلى صياغة رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، والمساواة، والقدرة على مواجهة تحديات العصر.

- نجاحات مُلهمة وتطلعات طموحة

استطاع المؤتمر، في نسخته السابقة (PHDC’24)، أن يحقق إنجازات استثنائية، حيث استقطب أكثر من 1100 قائد عالمي، و38 ألف مشارك حضوريًا وافتراضيًا، مما عزز دوره كمحفل عالمي للحوار متعدد القطاعات.

وأثمر عن إطلاق مبادرات تعاونية وتوصيات سياسية رائدة، ساهمت في تشكيل أجندات إقليمية وعالمية تدعم الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

- رؤية شاملة لمستقبل مستدام

تأتي النسخة الثالثة من المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة، حيث تتبنى رؤية إنسانية شاملة تركز على تمكين الأفراد، وتعزيز التقدم، وفتح آفاق الفرص للجميع.

ويسعى المؤتمر، إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة، ويمكن التسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط: www.globalphdc.com/ar.