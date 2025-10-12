أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و122 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف العسكريين الروس، منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و122 ألفًا و810 أفراد، من بينهم 1240 قُتلوا أو أُصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و248 دبابة، بينها دبابة واحدة يوم أمس السبت، و23,345 مركبة قتالية مدرعة، و33 ألفا و578 نظام مدفعية، و1518 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,225 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضًا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و69 ألفا و10 طائرات مسيّرة، و3859 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63 ألفا و934 مركبة وخزان وقود، و3976 وحدة من المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصادر مستقلة.