وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: حماس مستعدة لتسليم 20 رهينة إسرائيلية مساء اليوم

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن حركة حماس أبلغت تل أبيب بأنها تمتلك 20 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة، وأنها مستعدة للبدء في إطلاق سراحهم مساء الأحد.

وقالت في تقرير، صباح اليوم، إن الرسالة التي أرسلتها حماس عبر وسطاء عرب، تعد المرة الأولى التي تؤكد فيها الحركة وجود 20 محتجزًا إسرائيليًا على قيد الحياة لديها.

وبحسب مسئول إسرائيلي، فإن الجيش يستعد لاستقبال المحتجزين في وقت مبكر من ليل الأحد، رغم توقعاته بأن يتم التسليم على الأرجح يوم الاثنين، تزامنًا مع الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر.

وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس ترامب، والذي أُبرم قبل نهاية الأسبوع الماضي، ستفرج حماس عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

وتعتقد إسرائيل أن ما يصل إلى 20 محتجزا لا يزالون على قيد الحياة في غزة، إلى جانب جثث نحو 28 آخرين.

وأبلغت حماس الوسطاء وإسرائيل أنها لا تعرف مكان بعض جثث الرهائن المتوفين، وأنها ستواجه صعوبة في الوفاء بمهلة الـ72 ساعة التي حددتها خطة ترامب لتسليمهم.

من جهتها، أفادت أجهزة المخابرات الإسرائيلية بأن الحركة لا تعرف مكان جميع الجثث، وأقرت تل أبيب بأن انتشال الجثث سيستغرق على الأرجح وقتًا أطول.

وقبل أيام، أفادت القناة 12 العبرية، بتشكيل قوة متعددة الجنسيات للبحث عن أماكن الأسرى القتلى، في حال أعلنت حماس عجزها عن تحديد مكانهم.

وكشفت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، أنه سيتم تشكيل قوة عمل مشتركة "مصرية-قطرية-إسرائيلية-أمريكية" لتحديد مكان رفات المحتجزين القتلى مجهولي الهوية.

وصرح مصدر مطلع للصحيفة أن قوة العمل ستوفر معدات ثقيلة لمهام مثل حفر أو هدم المباني للوصول إلى جثث القتلى.