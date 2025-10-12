الأهلي يستأنف تدريباته الإثنين في الظهور الأول لـ توروب

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب مختار التتش في الجزيرة، في الظهور الأول للدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار، بطل بوروندي، السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجل ييس توروب قيادته لتدريبات الفريق من يوم الجمعة بسبب تأخر وصول طاقمه المعاون من الدنمارك، والذي وصل اليوم الأحد.

وسيحضر المدرب الدنماركي مباراة المنتخب الوطني مع غينيا بيساو مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسافر بعثة الأهلي، إلى بوروندي على متن طائرة خاصة يوم الخميس المقبل، لخوض مباراة إيجيل نوار.