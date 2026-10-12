الكويت: استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية تصعيد خطير وتهديد يستوجب موقفا حازما

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة الدولة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام، وما أسفر عنه الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي من وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرارٍ ماديةٍ، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسئولين عنها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونددت مصر وتركيا وباكستان والسعودية بالهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، على المطار الدولي في الرياض، ووصفتها بأنها «تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة».

وأفادت السلطات السعودية بأن شخصا قتل وأصيب ما يقرب من 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الدولي بالرياض أمس الأحد، وذلك بعد يوم من هجوم أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأكدت دول «المجموعة الرباعية» تضامنها ودعمها للسعودية، بما ⁠في ذلك الدعم الكامل لجميع «التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات، وردع مصادر التهديد، ومنع تكرارها».

وقالت المجموعة في بيان مشترك أمس الأحد: «تحمل المجموعة ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات».