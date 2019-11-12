 دلال عبد العزيز عن حسن الرداد: «يدخل القلب على طول» - بوابة الشروق
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دلال عبد العزيز عن حسن الرداد: «يدخل القلب على طول»

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 2:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 2:45 ص

قالت الفنانة دلال عبد العزيز، إن الفنان حسن الرداد، زوج ابنتها إيمي سمير غانم، شخص «جميل وابن ناس طيبين ومتربي ويدخل القلب على طول»، على حد تعبيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أنها السبب في تعرف ابنتها عليه، أثناء عملهما المشترك بمسلسل «ابن الأرندلي»، مازحة عند سؤال عمرو أديب عن طبخها لحسن: «مجرم وعامل زي القطط بياكل وينكر».

وأوضحت أن «الرداد» ساندها عندما توفت والدتها خلال تصوير أحداث المسلسل، وتعامل معها كابن لها، لافتة إلى أنه كان يؤدي بدور ابنها في المسلسل وهو ما وطد العلاقة بشكل أكبر.
 
 
 

 


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