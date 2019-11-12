الجنايني: المنتخب الأوليمبي كان يمتلك «11 أسدا» أمام غانا

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أعرب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، سعادته بفوز المنتخب الأوليمبي على غانا 3-2 في كأس الأمم الإفريقية.

وقال في تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الإثنين: "إنهم 11 أسدا في الملعب أدوا بكل رجولة وحماس، أبارك لهم وللجهاز الفني".

وأضاف "لقد توجهت إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة رفقة وزير الرياضة أشرف صبحي لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني، والتأكيد عليهم أن الكل يدعمهم، وأن الحضور الجماهيري للبطولة سيزيد بعد هذا العرض الرائع".

وأوضح: "مصر تمتلك لاعبين صغار لديهم مواهب كبيرة ويمكنهم تحقيق إنجازات عظيمة خلال الفترة المقبلة.