 بريطانيا تتهم الصين بخرق اتفاقية هونج كونج - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 3:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تتهم الصين بخرق اتفاقية هونج كونج

(د ب أ)
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:25 م

ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن الصين خرقت الإعلان المشترك بشأن هونج كونج بعدما أمرت بكين بطرد أربعة نواب مؤيدين للديمقراطية من برلمان الإقليم.

وقال راب: "فرض بكين قواعد جديدة لتجريد نواب منتخبين من عضويتهم البرلمانية في هونج كونج يرقى لخرق واضح للإعلان المشترك الصيني البريطاني الملزم قانونيا".

وأضاف: "نكثت الصين مجددا بوعودها وقوضت مستوى الحكم الذاتي المرتفع الذي تتمتع به هونج كونج. سوف تدعم المملكة المتحدة شعب هونج كونج وانتقدت انتهاك حقوقه وحريته. وسوف نقوم نحن وشركاؤنا الدوليون بحمل الصين على الوفاء بالالتزامات التي وافقت عليها بكامل إرادتها بموجب القانون الدولي".

وقال راب أيضا أمام النواب خلال استجواب في البرلمان إنه جرى استدعاء السفير الصيني بسبب تصرفات الصين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك