مزيكا تستعد لطرح دويتو أغنية «يا بخته» لهاني شاكر وأحمد سعد

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تستعد شركة "مزيكا"، لطرح أغنية "يا بخته" التي تجمع لأول مرة بين أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، ومن المقرر طرحها قريبا.

أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمود صبري.