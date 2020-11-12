مزيكا تستعد لطرح دويتو أغنية «يا بخته» لهاني شاكر وأحمد سعد

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تستعد شركة "مزيكا"، لطرح أغنية "يا بخته" التي تجمع لأول مرة بين أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، ومن المقرر طرحها قريبا.
أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمود صبري.
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استنو اغنيتي الجديدة #يابخته مع امير الغناء العربى #هاني_شاكر خلال أيام على قناتي الرسمية على اليوتيوب كلمات / احمد ابراهيم الحان / احمد سعد توزيع / محمود صبرى مهندس صوت / احمد جوده إدارة أعمال (PMG) تامر عبدالمنعم #AhmedSaad #hanyshaker #yaba5to
A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Nov 12, 2020 at 3:53am PST
استنو اغنيتي الجديدة #يابخته مع امير الغناء العربى #هاني_شاكر خلال أيام على قناتي الرسمية على اليوتيوب كلمات / احمد ابراهيم الحان / احمد سعد توزيع / محمود صبرى مهندس صوت / احمد جوده إدارة أعمال (PMG) تامر عبدالمنعم #AhmedSaad #hanyshaker #yaba5to
A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Nov 12, 2020 at 3:53am PST