عين الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساعده منذ فترة طويلة رون كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض، حسبما أعلنت الحملة الانتخابية لبايدن، الخميس.

كلاين، 59 عاما، من خريجي إدارة أوباما وبايدن، وكان قد شغل سابقًا منصب رئيس موظفي بايدن، "مساعد نائب الرئيس"، عندما كان نائبًا لأوباما، بحسب صحيفة "الجارديان".

يقول بايدن: "كان رون لا يقدر بثمن بالنسبة لي على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا، بما في ذلك عندما أنقذنا الاقتصاد الأمريكي من واحدة من أسوأ فترات الانكماش في تاريخنا في عام 2009، ثم تغلبنا لاحقًا على حالة طوارئ مروعة للصحة العامة في عام 2014".

يشير اختيار كلاين، الذي شغل منصب منسق الاستجابة لفيروس الإيبولا بتعيين من أوباما، إلى تركيز إدارة بايدن على معالجة جائحة فيروس كورونا، الذي قتل ما يقرب من 240 ألف أمريكي حتى الآن.

وأضاف بايدن: "خبرة كلاين العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما احتاجه في رئيس موظفي البيت الأبيض، في الوقت الذي نواجه فيه الأزمة".

عمل كلاين في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، ومؤخرا كمستشار كبير لحملة بايدن. كما عمل أيضًا مستشارا في حملات بايدن الرئاسية غير الناجحة في عامي 1988 و2008.

كما لعب خلال الأشهر الثمانية الماضية، دورًا رئيسا في صياغة خطة بايدن للتصدي لفيروس كورونا.

من جانبه وصف كلاين تعيينه في بيان له، بأنه "شرف العمر"، وتابع: "أتطلع إلى مساعدة بايدن ونائب الرئيس المنتخب في تجميع فريق موهوب ومتنوع للعمل في البيت الأبيض، للتعامل مع أجندتهم الطموحة للتغيير للسعى إلى رأب الصدع في بلادنا".

ولد كلاين في 8 أغسطس عام 1961، وهو أميركي الجنسية، وكان يعمل مستشارا سياسيا، وموظفا حكوميا، ومحاميا، وهو عضو في الحزب الديمقراطي.

وبحسب صحيفة "جويش إنسايدر" الأمريكية المهتمة بتغطية السياسة الأمريكية من زاوية يهودية -بحسب تعريف الصحيفة لذاتها- نشأ كلاين في أسرة يهودية، لوالدين يدينان باليهودية.

وكان والداه ستانلي كلاين مقاول بناء، ووالدته ساران وارنر، وكيلة سفريات متقاعدة، وتذكر الصحيفة أن ملاين قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا: "والدتي مرضت للغاية وكان علي أن أتعلم جزء التوراة الخاص بي للمرة الثانية".

وأشارت الصحفية إلى أن كلاين قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في عام 2007، إنه عندما تزوج زوجته مونيكا ميدينا -وهي ليست يهودية- اتفقا على أن ينشأ أطفالهم الثلاثة دانيال وهانا ومايكل، على العقيدة اليهودية، مع احتفال الأسرة بعيد الميلاد في كل عام، يقول كلاين: "كنا قلة يهودية في المدينة التي نشأت بها وعدم وجود شجرة عيد الميلاد كان جزءًا كبيرًا من هويتنا اليهودية"، بحسب حديثة مع مجلة التايمز الأمريكية.