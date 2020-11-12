رئيس بيونتيك: من المهم أن تقوم الدول بطلب الحصول على اللقاح بشكل مبكر

أكد أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية، التي تطور لقاحا ضد كورونا مع شركة "فايزر" الأمريكية، أنه من المهم أن تقوم الدول بطلب الحصول على اللقاح بشكل مبكر لتأمين سلاسل الإمداد.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن مناقشات تجري حاليا حول توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم.

وقال إن العمل يجري "لتأمين 50 مليون جرعة من اللقاح هذا العام"، وأن هناك محاولات لتأمين 5ر1 مليار جرعة العام المقبل والتوسع في التوزيع حول العالم.

وتحدث عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا.

وأكد أن عملية تطوير وتسجيل اللقاح لا علاقة لها بالسياسة، موضحا أن توفير اللقاح في أوروبا يتطلب موافقة السلطات الأوروبية المختصة، كما أن توفيره في الولايات المتحدة يتطلب موافقة السلطات هناك.

وأوضح أن اللقاح يعطى عن طريق الحقن، ويتضمن جرعتين، "إحداها في اليوم الأول والثانية في اليوم الـ22".

وحول فترة استمرار المناعة التي يوفرها اللقاح، قال إن البيانات الأولية تشير إلى مناعة لثلاثة أشهر على الأقل، داعيا إلى انتظار البيانات لمعرفة ما إذا كان يوفر مناعة لفترة أطول، لكنه توقع أن تستمر المناعة حتى عام.

وأشار إلى أنه ستكون هناك استمرارية في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين.