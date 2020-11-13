 مسؤولة بالصحة العالمية: ننتظر تقدم شركة فايزر بطلب ترخيص طارئ لإنتاج اللقاح - بوابة الشروق
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مسؤولة بالصحة العالمية: ننتظر تقدم شركة فايزر بطلب ترخيص طارئ لإنتاج اللقاح

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:52 م
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن نسبة حالات كورونا الخطيرة قليلة في مصر ودول عدة في إفريقيا.

وأضافت الحجة، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الأخبار الخاصة بلقاح فايزر والآخر الروسي مبشرة، معربة عن ترحيب المنظمة بهذه البيانات.

وأوضحت أن أهم المعايير بالنسبة للمنظمة تتمثل في مأمونية وفاعلية اللقاحات، مضيفة: «ننتظر تقدم فايزر بطلب لترخيص طارئ، حتى تتمكن من إنتاج اللقاح بصورة سريعة».

ولفتت إلى أن هناك أملًا بأن يتم توفير الكميات اللازمة من لقاح كورونا مع أوائل فصل الصيف المقبل.

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