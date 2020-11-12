 روسيا تفرض عقوبات على موظفين كبار في فرنسا وألمانيا على خلفية قضية نافالني - بوابة الشروق
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روسيا تفرض عقوبات على موظفين كبار في فرنسا وألمانيا على خلفية قضية نافالني

نافالني - ارشيفية
نافالني - ارشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 5:59 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 5:59 م
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، فرض عقوبات ضد عدد من الموظفين في الهياكل الحاكمة في ألمانيا وفرنسا، على خلفية قضية الناشط الروسي، أليكسي نافالني.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم " – اليوم الخميس- إنه لا يمكن لموسكو استبعاد الرواية القائلة بأن نافالني قد تسمم بمادة كيميائية في ألمانيا، أو على متن الطائرة التي نقلته إلى برلين.

وأضاف لافروف أنه سيتم إبلاغ الألمان والفرنسيين بهذا الأمر عما قريب. لافتا إلى أن هذه العقوبات ستكون ضد كبار العاملين في أجهزة قادة ألمانيا وفرنسا.

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