الكرملين: روسيا تعتزم توريد الغاز لأوروبا بغض النظر عن تهديدات بيلاروس

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في محادثات عبر الهاتف أن روسيا سوف تفي بالتزامات توريد الغاز إلى أوروبا بغض النظر عن التهديدات من جانب بيلاروس بوقف التدفقات عبر خط أنابيب "يمال – أوروبا".

ولم تناقش بيلاروس التهديد مع روسيا قبل إدلاء الرئيس أليكسندر لوكاشينكو به أمس الخميس، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيسكوف إن روسيا "كانت، ولا تزال، وسوف تظل " دولة تفي دائما بالتزاماتها التعاقدية لتوصيل الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين".

وأضاف: "مصداقية روسيا، كمورد وشريك بموجب العقود الحالية والمستقبلية، فوق مستوى الشبهات".

وقال لوكاشينكو أمس الخميس إنه سوف يدرس وقف عبور الغاز إلى الاتحاد الأوروبي حال أغلقت بولندا الحدود أمام آلاف المهاجرين الذين يسعون للعبور منها إلى باقي الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكاشينكو لوكالة الأنباء الرسمية، بيلتا، خلال اجتماع مع مسؤولي حكومته في مينسك: "إذا ما فرضوا عقوبات إضافية نمقتها ولا نقبلها فسوف نضطر للرد".