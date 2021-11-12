أكّد الموسيقار هاني شنودة، عدد ممانعته لتلحين أغاني المهرجانات للمغني حسن شاكوش أو المغني حمو بيكا أو غيرهما.

وقال خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس: "لو سمَّى نفسه شاكوش الناس استغربت الاسم، لكن كل ما يكون الاسم غريب كل ما المغني ينجح".

وأضاف: "شاكوش اسم حلو طالما هو راضي.. لكن لو حد سألني ليه ماسمتش نفسك شاكوش لأ أنا لا أرضى".

واعتبر أنّ كل من له جمهور فهو فنان بغض النظر عما يقدمه، وأشار إلى أن الشباب يرغبون في الاستماع دائمًا لأغاني المهرجانات.