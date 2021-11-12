رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع الرئيس الفرنسي سبل تدعيم العلاقات الثنائية

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تدعيم العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وكيفية تطويرها بما يخدم مصلحة الدولتين الصديقتين، وذلك خلال زيارتها الحالية لباريس.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي استقبل رئيسة الحكومة التونسية مساء أمس بقصر الإليزيه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى باريس حول السلام، حيث أقام حفل عشاء على شرف رؤساء دول ورؤساء الحكومات المشاركين في هذا المنتدى.

وكانت بودن قد أعربت، في وقت سابق، عن شكرها لفرنسا لدعم جهود بلادها في التصدي لجائحة كورونا، كما أكدت أن تونس حريصة كل الحرص على مواصلة الإيفاء بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي وستبقى دائما منبع الرصانة والتعقل ومتشبثة بمواصلة تعزيز علاقاتها الدولية مع أشقائها وأصدقائها، وذلك خلال لقائها بنظيرها الفرنسي جان كاستاكس في قصر"ماتينيون" بباريس.