ميناء راشد الإماراتي يفوز بجائزتين عالميتين

فاز ميناء راشد الإماراتي بجائزتين خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية 2022.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، أن الجائزتين هما جائزة "ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط" في 23 أكتوبر الماضي في الأردن، وجائزة "ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم" أمس الجمعة، ضمن الحفل النهائي الذي أقيم في سلطنة عُمان.



وجاء التكريم تتويجًا للأداء المتميز لميناء راشد في القطاع البحري للعام الخامس عشر على التوالي.



ووفق الوكالة، عزز ميناء راشد مكانته الرائدة كوجهة مفضلة لخطوط الرحلات السياحية البحرية حول العالم من خلال إمكاناته المبتكرة ومساهمته في تعزيز تحول دبي من مجرد ميناء محلي لتجارة البضائع المنقولة التقليدية عبر السفن الخشبية، إلى مركز عالمي رائد لقطاع الخدمات البحرية".



وتنامى دور ميناء راشد كنقطة وصل بين التراث البحري الغني لدبي، ومستقبلها الواعد في مجال السياحة والتجارة على مستوى العالم، ليصبح ممكّنًا بارزًا للرحلات السياحية البحرية في المنطقة ومحفزًا رئيسيًا لاقتصاد دبي.



ويواصل الميناء دوره الاستراتيجي في دعم حركة السياحة عبر مرافقه الجديدة التي سيتم تطويرها خلال السنوات القادمة.



وتشمل المشاريع العقارية الراقية ومحلات البيع بالتجزئة ومرسى اليخوت الذي يتسع لأكثر من 3000 يخت وقارب، إضافة إلى رفع القدرة الاستيعابية للتعامل مع سفن الرحلات البحرية الفاخرة، وتدشين مركز للخدمات البحرية مخصص للمسافرين من كبار الشخصيات، ليتحول الميناء إلى أحد أكبر المراسي في منطقة الشرق الأوسط.



وتشمل الخطة المستقبلية لميناء راشد إطلاق مركز حيوي لليخوت والرياضات المائية والأنشطة البحرية والاجتماعية، إذ سيكون تجمّعاً عالمياً لليخوت ووجهةً لاستضافة أهم الفعاليات البحرية العالمية المرموقة، حيث سيجذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دبي لتعزيز مكانتها كأفضل وجهة لليخوت الفاخرة عالمية المستوى.