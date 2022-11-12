الحكومة الفرنسية تعلن اعتقال اثنين آخرين من مواطنيها في إيران

أفادت البيانات الصادرة من الحكومة الفرنسية باعتقال السلطات الإيرانية لاثنين آخرين من المواطنين الفرنسيين.

وفي تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا اليوم السبت إن سبعة مواطنين فرنسيين يقبعون حاليا في السجن في إيران.

وأضافت الوزيرة: "كان يساورنا القلق بشأن اثنين آخرين، وقد أظهرت المراجعات الأخيرة أنهما محتجزان أيضا".

وأعربت كولونا عن غضبها حيال "دبلوماسية الرهائن" التي تنتهجها إيران، وقالت إن بلادها ستبذل كل ما في وسعها من أجل تحرير مواطنيها.

وتابعت كولونا:" نحن نطالب بالإفراج الفوري وتوفير حماية قنصلية، هذا يعني الحق في الزيارات القنصلية لمواطنينا".

ولم تذكر الوزير تفاصيل عن المواطنين الاثنين اللذين تم اعتقالهما، وقالت إن نظيرها الإيراني تعهد باحترام حق القنصلية في الوصول إلى مواطنيها " ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نذكر إيران بالتزاماتها الدولية، وإذا كان هدفها هو ابتزازنا، فلا ينبغي أن ينجح هذا الأمر، هذا هو الطريق الخطأ للتعامل مع فرنسا".

يذكر أن هناك بين المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران من يحمل الجنسية الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اتهمت إيران في أوائل الشهر الماضي بأخذ زوجين فرنسيين تم اعتقالهما في مايو الماضي كـ "رهائن دولة" وإظهارهما بشكل غير لائق في التلفزيون.