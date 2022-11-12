محافظ مطروح: عقد مؤتمر لترويج فرص الاستثمار بالمحافظة في ديسمبر المقبل

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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه من المقرر عقد مؤتمر ترويجي لفرص الاستثمار

بالمحافظةفى ديسمبر المقبل، في إطار سياسة الدولة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات.

وأوضح المستشار محمد صباح مستشار الاستثمار ولجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح، أنه تم توجيه الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده المحافظة، والمتضمن طرح قطع الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح كفرص استثمارية ونشاط استخدامها والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.

كذلك سيتم مناقشة وتبادل الآراء الاقتصادية وفق القوانين والضوابط الاستثمارية من أجل تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة نحو مستقبل أفضل.

وسيتم عقد المؤتمر بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة في أول ديسمبر المقبل.