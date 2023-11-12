إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بطهطا فى سوهاج

شهد الدائرى الزراعى الغربى بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين إحدهما ملاكى والأخرى ميكروباص عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحدى السيارتين نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وسقوط السيارة على جانب الترعة، وتم تقل المصابين للمستشفى العام بطهطا للعلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين بدائرة مركز شرطة طهطا شمال سوهاج ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع مصادمة على الطريق الدائرى الزراعى الغربى بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بين سيارة ميكروباص "ه ع ا 7628" والسيارة ملاكى "ه ق ب 5163" مما نتج عنه سقوط السيارة الملاكى على حافة الترعة ولم تصل لمياه الترعة نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارتين تم نقل المصابين للمستشفى اعام بطهطا لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالقوات والمعدات إلى مكان التصادم وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.