 مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يستهدف هدم مستشفى الشفاء وقتل من بداخله بالصواريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يستهدف هدم مستشفى الشفاء وقتل من بداخله بالصواريخ

أحمد علاء
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 6:54 م

 قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنّ جيش الاحتلال يستهدف هدم مستشفى الشفاء وقتل من بداخله بالصواريخ والقنابل والقذائف.

وأضاف خلال إفادة صحفية، مساء الأحد، أنّ جيش الاحتلال قصف بشكل مباشر العناية المركزة ما أسفر عن تدميره بشكل جزئي، كما قصف جيش الاحتلال الطابق الأخير من مبنى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف مبنى الولادة بقذيفة مباشرة، والساحة المجاورة لقسم الكلى وأحدث حريقا هناك، كما استهدف أحد العاملين الفنيين وأصابه في رقبته بينما كان يتحرك بين المباني لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

ونوه بأن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين الذين جازفوا بحياتهم وخرجوا من بوابة مستشفى الشفاء الشرقية، وجرى قصفهم على الفور، دون أن تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك.

وأكّد أن الاحتلال استهدف أحد المرضى وهو في غرفته، ما أدّى إلى تفتت في الكتف، كما قصف إحدى وصلات الأكسجين المؤدية إلى قسمي الولادة ومبنى القدس للجراحة، كما استهدف الاحتلال أيضا قسم أمراض القلب.

وأفاد باستشهاد رضيعين من الأطفال الخُدَّج، وكذا مريض في العناية المركزة، مع استشهاد أيضا خمسة من الجرحى لعدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف غرف العمليات.

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