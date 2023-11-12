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وثقت مقاطع مصورة، جرائم التمثيل بجثث الشهداء الفلسطينيين على أيادي جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، وبلغت الفظائع المصورة حد التبول على جثامين الشهداء، وفقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، عبر موقعه الرسمي، أنه تلقى مقاطعا مصورة لتمثيل جنود الاحتلال بالجثث، موضحا أن الجنود هم من نشروا المقاطع تباهيا بتلك الفظائع.

وأوضح المرصد، أن أحدث تلك المقاطع تضمن استهداف فلسطيني مدني يشير بالاستسلام أثناء عبوره من مستشفى الشفاء قبل أن تطلق دبابة إسرائيلية النار عليه؛ لترديه شهيدا.

وتابع المرصد، أن الدبابة شرعت بدهس الجثمان كنوع من التمثيل بالرجل المدني.

وأشار المرصد، إلى أن بقية المقاطع تنوعت بين مشاهد التبول على الجثث وسحل بعضها وبتر أطراف جثامين أخرى للشهداء.

وأوضح المرصد، أن القانون 115 من القانون الدولي، يؤكد ضرورة التعامل اللائق مع جثامين ضحايا الحروب، والمادة الرابعة من اتفاق جينيف تشدد على ضرورة التزام جميع أطراف الصراع باحترام جثامين القتلى.