 تخطت القانون الدولي.. جرائم جنود الاحتلال في التمثيل بجثامين شهداء غزة - بوابة الشروق
الأحد 12 نوفمبر 2023 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تخطت القانون الدولي.. جرائم جنود الاحتلال في التمثيل بجثامين شهداء غزة

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
أدهم السيد
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 10:49 ص

وثقت مقاطع مصورة، جرائم التمثيل بجثث الشهداء الفلسطينيين على أيادي جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، وبلغت الفظائع المصورة حد التبول على جثامين الشهداء، وفقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، عبر موقعه الرسمي، أنه تلقى مقاطعا مصورة لتمثيل جنود الاحتلال بالجثث، موضحا أن الجنود هم من نشروا المقاطع تباهيا بتلك الفظائع.

وأوضح المرصد، أن أحدث تلك المقاطع تضمن استهداف فلسطيني مدني يشير بالاستسلام أثناء عبوره من مستشفى الشفاء قبل أن تطلق دبابة إسرائيلية النار عليه؛ لترديه شهيدا.

وتابع المرصد، أن الدبابة شرعت بدهس الجثمان كنوع من التمثيل بالرجل المدني.

وأشار المرصد، إلى أن بقية المقاطع تنوعت بين مشاهد التبول على الجثث وسحل بعضها وبتر أطراف جثامين أخرى للشهداء.

وأوضح المرصد، أن القانون 115 من القانون الدولي، يؤكد ضرورة التعامل اللائق مع جثامين ضحايا الحروب، والمادة الرابعة من اتفاق جينيف تشدد على ضرورة التزام جميع أطراف الصراع باحترام جثامين القتلى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك