نازحة بمقر البرنامج الأممي الإنمائي في غزة تتحدث عن الوضع المأساوي بسبب الحصار الإسرائيلي

تحدثت هبة محمد، النازحة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، عن الأوضاع المأساوية في المقر؛ بسبب الحصار الإسرائيلي والاستهداف المكثف.

وقالت في مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، إن ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف نازح من مخيم الشاطئ، باقون لمدة أسبوع كامل بدون ماء أو طعام أو أمان.

وأضافت: «منذ أمس، ونحن محاصرون بالدبابات حول المقر ونسمع القناصة والقذائف، وهناك قذيفة وقعت على مبنى أودت بحياة 5 شهداء وما يقارب من 15 جريحًا».

وذكرت أنهم لم يتمكنوا من التعامل مع الجرحى؛ بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المقر، قائلة إنهم دفنوا الشهداء في المكان الذي يمكثون فيه.

ولفتت إلى تواصلهم مع جميعة الصليب الأحمر أمس، وأبلغوهم أنهم «غير مسئولين عن أي شخص في المكان ولا علاقة لهم بنقل أي نازح؛ لعدم توفر ممرات آمنة».

وأكملت: «كل دقيقة الشظايا تسقط علينا، أمس الحريق اندلع بالمقر وبمساعدة الإطفائيات الموجودة سيطرنا على المكان، لكن إذا اندلع حريق مرة أخرى فلا إمكانيات لإطفائه».

وأشارت إلى أن المستشفى يقع على بُعد 5 أمتار من المقر، لكن النازحين لم يتمكنوا من الخروج مسافة سنتيمتر واحد؛ بسبب انتشار القناصة الإسرائيلية في محيط المكان.