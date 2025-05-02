الحوثيون: استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي

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قالت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، إنها استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي.

وذكر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، أن الجماعة استهدفت قاعدة (رامات دافيد) الجوية شرقي حيفا، وأن الصاروخ "وصل إلى هدفه"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب قناة "المسيرة" الاخبارية التابعو للحوثيين.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على إسرائيل واستهداف حركة الشحن في البحر الأحمر تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتوعدوا بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل ردا على الحملة العسكرية التي استأنفتها إسرائيل على غزة في مارس.