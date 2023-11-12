قيادة القوات الأمريكية في أوروبا: سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية شرقي المتوسط أمس الجمعة.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على أنه لا توجد مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية ناجم عن عمل عدائي، ولم تذكر في بيانها أية معلومات حول نوع الطائرة وإذا كانت ركاب أم بدون طيار (درون).

وكان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، أعلن الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية كانت تقوم بعمليات تجسس.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية الجمعة، ويجري تحديد أسباب الحادثة.



وجاء في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا: "تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال رحلة تدريبية في 10 نوفمبر.

ويجري تحديد سبب الحالة الطارئة هذه"، بحسب موقع" روسيا اليوم" الاخباري.



"مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بتدريبات شرقي البحر الأبيض المتوسط وتحطمت وسقطت"بحسب البيان.

في الوقت نفسه، لم تكشف القيادة العسكرية عن أي معلومات حول الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، ويجري تحديد سبب الحادث.

يشار إلى أن الحادث لا يرتبط بأي أعمال عدائية، ووعد الأمر بالإبلاغ عن تطور الوضع. يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.