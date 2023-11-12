وزير فلسطيني: خدمة الاتصالات والإنترنت تتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس

أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحق سدر، توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال في تصريحات، نقلتها صحيفة «الحدث» الفلسطينية، مساء الأحد، إنه «تم منح حزم إنترنت ومئات الملايين من الدقائق والرسائل المجانية لمشتركي قطاع غزة».

وتابعت: «الوزارة أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل»، منوهًا أن «الشركات الفلسطينية بدأت تفقد عناصر رئيسية من الشبكة بشكل تدريجي».

ونوه أن «انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة قد يتسبب في عدم القدرة على توجيه الطواقم الطبية لأماكن الاستغاثة، وهو ما سيعني فقدان الكثير من الأرواح وحرمان أهالي القطاع من حقهم في التواصل».

وفي وقت سابق، نظّم «سدر» مؤتمرًا صحفيًا حول التطورات الكارثية لقطاع الاتصالات بغزة ومستقبله مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وذلك ظهر اليوم بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

وقال إن «انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة تمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي»، ذاكرًا أن «القصف الإسرائيلي أحدث أضرارا بالغة في أبراج الاتصالات».

وأكمل: «نحن نشكر أشقائنا في جمهورية مصر العربية الذين كانوا دائمين الحرص على إدخال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة، ونطمح لمزيد من الضغط لإدخال الوقود وعدم قطع الاتصالات مرة أخرى».