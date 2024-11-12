 جوتيريش : العالم بدأ العد التنازلي النهائي لحصر الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية - بوابة الشروق
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جوتيريش : العالم بدأ العد التنازلي النهائي لحصر الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية

باكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 1:49 م

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة العالم، اليوم الثلاثاء، من أن الوقت ينفد فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ.

وقال جوتيريش في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المنعقد في العاصمة الآذرية باكو،:" لقد بدأنا العد التنازلي النهائي لحصر الاحتباس الحراري عند 5ر1 درجة مئوية.. والوقت ليس في صالحنا".

ويبدو حاليا أن من غير المرجح أن يحقق العالم الهدف المتفق عليه عالميا لحصر ظاهرة الاحتباس الحراري عند 5ر1 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

ومن المتوقع أن يتم، لأول مرة، تجاوز الحد هذا العام، في حين أن الهدف هو متوسط متعدد السنوات.

ووصف جوتيريش عام 2024 بأنه "درس رئيسي في تدمير المناخ".

وأشار إلى الأسر التي فرت من الأعاصير، والعمال الذين حوصروا وسط درجات الحرارة التي لا يمكن تحملها، والأطفال الذين تضوروا جوعا بسبب تدمير المحاصيل.

وقال الأمين العام إن مثل هذه الكوارث "سببها الرئيسي هو تغير المناخ الذي سببه الإنسان".

وتابع: "هذه قصة ظلم يمكن تجنبه.. الأغنياء هم من يتسببون في المشكلة، والفقراء هم الذين يدفعون أغلى الأثمان ".

ودعا جوتيريش دول العالم إلى الوفاء بوعودها والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

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