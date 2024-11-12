وزير الدفاع يتفقد عددا من مراكز تدريب إعداد وتأهيل المجندين بالقوات المسلحة

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تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مراكز تدريب المجندين بالقوات المسلحة؛ لمتابعة منظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل المنضم حديثاً لصفوف القوات المسلحة؛ للاطمئنان على الحالة الإدارية والتدريبية والمعنوية منذ لحظة انضمامه للقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبدالمجيد صقر، خلال الجولة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى ضرورة استمرار تطوير منظومة التدريب بجميع التخصصات بما يواكب المعايير الحديثة في إعداد الفرد المقاتل بالشكل الذي يضمن القدرة على تنفيذ أي مهام يكلف بها بكفاءة واقتدار.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل، وتوفير الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علميا وبدنيا ومعنويا لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأوصى الجنود المستجدين بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية؛ ليكونوا خير نموذج للشباب المصري القادر على العمل والعطاء يقينا بأن تقدم الأوطان ورفعتها لا يأتي إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

ووجه التحية لجميع القادة والضباط وضباط الصف المنوطين، بإعداد وتأهيل المجندين للحياة العسكرية بما يضمن قدرتهم على آداء مهامهم في خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز.



وفي ختام الجولة، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، عددا من أسر الجنود المستجدين خلال زيارتهم لذويهم.

ووجه الشكر والعرفان للأسرة المصرية؛ لما تتحمله من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر الأوفياء.

وحضر الجولة التفقدية، عدد من قادة القوات المسلحة.